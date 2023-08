Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 1,5%, iar actiunile miniere au inregistrat cea mai mare crestere, de 3,7%, toate sectoarele si bursele majore avand o evolutie pozitiva. Inflatia preturilor de consum din SUA a incetinit la o valoare anuala de 3% in iunie, sub asteptarile consensului de analisti,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 2,5%. Toate sectoarele si bursele majore au terminat in teritoriu negativ. Pierderile au fost conduse de actiunile companiilor din sectorul calatoriilor si agrementului, cu o scadere de 4%, urmate de actiunile companiilor de retail, care au scazut…

- Componenta actiunilor companiilor de petrol si gaze a scazut cu 2,2% din cauza pretului petrolului care s-au tranzactionat in declin, iar actiunile miniere au coborat cu 1,7%. Titlurile companiilor din sectorul asistentei medicale a condus castiguri modeste, inchizand in urcare cu 0,7%, urmate de actiunile…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in declin cu 0,5%, reducandu-si totusi pierderile anterioare de peste 1%. Componenta bancilor a scazut cu 2%, in timp ce indicele auto a coborat cu 1,4%. Stoxx 600 a inregistrat scaderi in toate cele patru sesiuni din aceasta saptamana. Comitetul de politica…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5% si aproape toate sectoarele au fost in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au condus pierderile, cu o scadere de1,6%, pe fondul preocuparilor continue cu privire la cresterea globala; in timp ce actiunile miniere au coborat cu 1,5%. Titlurile…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in declin cu 0,9%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile companiilor din sectorul de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 2,7%, in timp ce actiunile companiilor de utilitati au crescut…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5%, iar toate bursele majore si majoritatea sectoarelor au fost in teritoriu negativ. Actiunile companiilor producatoare de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 1,4%. In schimb, actiunile tehnologice au contrazis tendinta descendenta…

