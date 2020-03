Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Tokyo a incheiat sedinta cu o cadere de 5,07, indicele Nikkei pierzand 1.050,99 puncte pana la 19.698,76 puncte, cea mai mica valoare inregistrata de la inceputul lunii ianuarie 2019. Bursa de la Seul a incheiat si ea sedinta de luni in cadere cu 4,19%, transmite agentia AFP, citata de…

- La Bucuresti, cea mai mare companie, OMV Petrom a deschis cu un minus de 20%, Banca Transilvania cu un minus de 6%, BRD de 12%, SIF5 minus 21%, Romgaz minus 11%. Indicele BET a avut la deschidere un minus de 9,5%, iar BET-FI de 9,7%. In 10 minute de la debut, Bursa de Valori de la Bucuresti…

- Principalele burse din Asia inregistrau pierderi semnificative luni, victime ale propagarii epidemiei mondiale de coronavirus si ale prabusirii pietei petrolului, care a condus la o apreciere a yenului japonez in raport cu dolarul, transmite AFP. Bursa de la Tokyo a incheiat sedinta cu o cadere…

- Bursele asiatice și dolarul, in picaj dupa atacul Iranului asupra bazelor SUA din Irak. Prețul petrolului explodeaza Bursele asiatice inregistrau miercuri scaderi semnificative, victime ale escaladarii tensiunilor dintre Iran si SUA, dupa atacurile cu rachete lansate de Teheran asupra unor tinte americane…

