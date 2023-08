Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat sedinta in declin cu 1,1% si toate sectoarele au fost in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au condus pierderile, inregistrand un declin de 2%, in timp ce actiunile auto si miniere au scazut, de asemenea, cu 1,8%. UBS a anuntat vineri ca a pus capat unui…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat sesiunea in crestere cu 0,8%, componenta companiilor din sectorul bunurilor de uz casnic consemnand cea mai mare crestere, de 2,2%. In schimb, actiunile miniere au scazut cu 0,9%. Indicele preturilor de consum (IPC) al SUA a crescut in iulie cu 3,2% fata de…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,7% si majoritatea sectoarelor au fost in declin. Actiunile tehnologice au condus pierderile, cu o scadere de 1,8%, deoarece perceptia globala a ramas negativa dupa ce agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a retrogradat ratingul de credit…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,6% si majoritatea sectoarelor si burselor majore au fost in scadere. Indicele actiunilor companiilor producatoare de bunuri de uz casnic a coborat cu 2,6%, in timp ce actiunile bancilor au crescut cu 0,5%. Indicele Stoxx 600 a castigat 2,94% saptamana…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 2,5%. Toate sectoarele si bursele majore au terminat in teritoriu negativ. Pierderile au fost conduse de actiunile companiilor din sectorul calatoriilor si agrementului, cu o scadere de 4%, urmate de actiunile companiilor de retail, care au scazut…

- A doua zi a Festivalului IntenCity nu a fost marcata de evenimente negative iesite din comun. Cu toate acestea, mai multe persoane au avut nevoie de diverse ingrijiri medicale, iar sapte persoane au primit interzis la festival pentru ca au incercat sa intre cu droguri asupra lor. Sfaturi privind consecintele…

- Pietele bursiere europene au inchis marti in scadere, continuand tendinta negativa din ultima perioada, deoarece investitorii au ramas precauti cu privire la perspectivele economiei globale, in special dupa datele recente din China, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele de referinta Stoxx 600…

- Indicele de referinta Stoxx 600 a inchis luni in declin cu 1%, cu toate sectoarele in teritoriu negativ. Pierderile au fost conduse de actiunil companiilor producatoare de produse chimice care au coborat in ansamblu cu 2,8%. Actiunile companiilor de constructii si materiale de constructii au scazut…