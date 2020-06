Bursele au revenit puternic: creștere fulminantă a plasamentelor riscante Bursele au crescut puternic la nivel mondial, iar euro s-a apreciat fata de dolar, miercuri, pentru a saptea sedinta de tranzactionare consecutiva, evolutii care indica un apetit ridicat pentru plasamente riscante, pe fondul relaxarii restrictiilor legate de coronavirus si a sperantelor pentru noi masuri monetare de stimulare a redresarii economice, transmite Reuters. Citește și: SURSE - Tariceanu pregatește o mișcare de efect: ce inseamna, de fapt, topirea ALDE in PSD Investitorii au vandut active considerate sigure, cum ar fi aurul si obligatiunile guvernamentale, in urma unor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

