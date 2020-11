Stiri pe aceeasi tema

- ​Industria IT din România a oferit în total 55.000 de euro, prin intermediul proiectului Bursele ANIS, sub forma unor sponsorizari de câte 5.000 de euro cadrelor didactice tinere, pentru susținerea unor cursuri tehnologice inovatoare. În ediția din acest an au fost selectate…

- Industria dezvoltatoare de jocuri video din Romania, in care activeaza peste 6.000 de specialisti, a ajuns anul trecut la o cifra de afaceri de 200 de milioane de euro, in crestere cu aproape 15% fata de anul anterior, arata datele studiului anual al Asociatiei Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania…

- Inspectorii școlari anunța ca vor incepe controale pentru a vedea daca profesorii folosesc platformele de predare online. Cadrele didactice care refuza sa predea online risca desfacerea contractului de munca. Inspectorii școlari incep controalele pentru a vedea daca invațarii și profesorii folosesc…

- Problemele cu care se confrunta industria ospitalitatii Foto: Agerpres/ EPA/ ROBERT GHEMENT Incertitudinea si nevoia de finantare sunt principalele probleme cu care se confrunta în acest moment industria ospitalitatii, spun reprezentantii acestui sector, puternic lovit de situatia creata de…

- Editura Didactica si Pedagogica (EDP) a acordat, in premiera, primele 5.000 de licente 3D gratuite, profesorilor din Romania. Cadrele didactice calificate in utilizarea manualelor 3D de la EDP au primit codul de activare pentru conturile individuale de pe platforma MozaBook, care pun la dispozitie,…

- Ce trebuie sa facem pentru ca sistemul sa funcționeze? Unele intrebari, legate de inceputul anului școlar, trebuie puse apasat. Recent, doamna ministru al educației afirma ca achiziția tabletelor pentru elevi a fost un eșec și nu va fi finalizata la timp. De asemenea, guvernul a transferat catre autoritațile…

- Sindicatul Liber din Invațamant Maramureș (SLI MM) anunța ca s-au deschis inscrierile la programul de formare ”Profesor in online”, primul curs online din Romania facut in mod profesionist și dedicat formarii cadrelor didactice in predarea online și mixta. Furnizat de Federația Sindicatelor Libere din…

- Cadrele didactice sunt tot mai ingrijorate de deschiderea noului an școlar in situația in care Romania se afla in plina pandemie de coronavirus. Profesorii nu vad cu ochi buni revenirea in clase.