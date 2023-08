Burse școlare pe timpul vacanței de vară 2023. Doar elevii cu burse de ajutor social primesc banii și când nu sunt cursuri Burse școlare pe timpul vacanței de vara 2023. Doar elevii cu burse de ajutor social primesc banii și cand nu sunt cursuri Doar elevii cu burse de ajutor social primesc banii și pe timpul vacanțelor școlare, cum este perioada de vara dintre doi ani școlari, potrivit ordinului cu criteriile de acordare a burselor, in vigoare din septembrie 2022. Exista și cateva prevederi pentru acești elevi, printre care și condiția de a promova anul școlar sau sa nu […] Citește Burse școlare pe timpul vacanței de vara 2023. Doar elevii cu burse de ajutor social primesc banii și cand nu sunt cursuri in Botosani24.ro… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

