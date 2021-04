Comunicat de presa – Ministerul Educatiei Burse scolare din bugetul de stat – premiera in sistemul de invatamant preuniversitar Incepand cu acest an, elevii beneficiaza de burse platite din bugetul de stat. In acest sens, prin Legea Bugetului de Stat, au fost alocate 536 milioane de lei, dublul sumei totale acordate anul trecut de catre autoritatile publice locale pentru plata burselor scolare. Mai mult, prin HG 1.064/2020, Guvernul Romaniei a stabilit cuantumul minim al burselor la valoarea de 100 de lei (aprobat si asigurat din bugetul de stat), cuantum care poate fi majorat de autoritatile…