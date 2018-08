Burse profesionale de cte 200 de lei pentru elevii din școlile profesionale Elevii din toata țara, inclusiv din regiunea București-Ilfov, care urmeaza cursurile unor școli profesionale, vor primi cate 200 de lei, burse profesionale, in anumite condiții, dintr-o linie de fonduri europene de 81 de milioane de euro, susținuta prin Politica de coeziune a UE. Acești bani europeni ar putea stimula invațamantul profesional, fiind cunoscuta criza de forța de munca pe care o resimt antreprenorii din toata țara. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

