- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii MCID anunta semnarea contractelor de finantare cu noua universitati din intreaga tara ai caror studenti au inregistrat performante deosebite la invatatura si rezultate solide la olimpiadele nationale si internationale. In total, 68 de tineri care aleg…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat luni, despre dosarul achizitiei de vaccinuri in pandemie, ca in total, Romania a stabilit obligatii contractuale de 80 de milioane de doze si a luat 35 de milioane de doze, in valoare de 2,5 miliarde de lei, din care 10 milioane de doze au expirat si…

- Incepand cu toamna acestui an, o noua inițiativa a Politehnicii București vine sa consolideze locul acesteia ca varf de lance al educației academice din Romania, aliniata cu tendințele de ultima ora din mediul economico-social internațional. Este vorba despre CITI (Centrul Internațional Tehnic pentru…

- Parlamentul a ratificat un nou acord de imprumut de la Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare de aproape 600 de milioane de euro. Printre altele, banii vor fi folosiți, in principal, pentru a sprijini politicile de ocupare a forței de munca pentru refugiații ucraineni și pentru a oferi…

- Cutremur in Romania, astazi, 13 noiembrie 2023. Seismul a fost resimțit in mai multe orașe. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 13 Noiembrie 2023, la ora 07:19:28 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea, un cutremur…

- 160 de lideri romani in business au fost premiați in Gala „Topul Național al Firmelor”, organizata de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei. La ceremonie a participat și Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii. „Am fost onorat sa ma pot adresa celor 160 de lideri romani in business, premiați in Gala…

- CITR, liderul pietei de insolventa si restructurare din Romania, anunta ca a tranzactionat, in urma unei licitatii, activele agroindustriale ce compun fabrica de ulei Mandra in valoare de 8,96 milioane lei (aproximativ 1,8 milioane euro), potrivit news.ro.”CITR, liderul pietei de insolventa si restructurare…

- Guvernul a aprobat ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania și Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), destinat imbunatațirii furnizarii serviciilor judiciare.