Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de Hotarare de Guvern, prin care se acorda burse in strainatate, de cel puțin 1.000 de euro, pentru studii universitare de masterat, doctorat, stagii postdoctorale și de cercetare, a fost aprobat zilele trecute in ședința de Guvern Bursele in strainatate, pentru studii universitare de masterat,…

- Bursele pentru stagii universitrare in strainatate vor fi reluate din acest an. Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare de guvern privind acordarea burselor in strainatate pentru stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, postdoctorale si de cercetare. Anuntul…

- Studentii romani vor putea primi burse pentru masterat sau doctorat in strainatate de cel putin 1000 de euro pe luna. Bursele vor fi acordate in urma unui concurs anual care va fi organizat la nivel national. Totul se regaseste intr-o hotarare de guvern pusa in dezbatere publica. Bursele vor fi acordate…

- Studentii romani vor putea primi burse pentru masterat sau doctorat in strainatate de cel putin 1000 de euro pe luna. Proiectul guvernamental a fost pus in dezbatere publica. Pentru asta studenții vor fi nevoiți sa participe la un concurs anual care va fi organizat la nivel national. Totusi, aceste…

- Burse in strainatate de minim 1.000 euro/luna, pentru studii de masterat, doctorat și de cercetare. Cum vor fi acordate. DOCUMENT Romanii ar putea beneficia de burse in strainatate de cel puțin 1.000 de euro/luna, pentru studii universitare de masterat, doctorat, stagii postdoctorale și de cercetare.…

- Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica un proiect de act normativ care prevede ca, din fondurile institutiei, romanii care vor sa faca studii universitare de masterat, de doctorat, sau stagii postdoctorale si de cercetare in strainatate pot beneficia de burse acordate de statul roman.…

- Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare de guvern privind acordarea burselor in strainatate pentru stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, postdoctorale si de cercetare, a anuntat ministrul Ligia Deca. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare de guvern privind acordarea burselor in strainatate pentru stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, postdoctorale si de cercetare, a anuntat ministrul Ligia Deca.