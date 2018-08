Burse de 2.000 de lei pe semestru pentru elevi: "trebuie sa nu aiba mai mult de 10 absente"

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are o criza de scriitori de manuale, iar cartile scolare de limba engleza lipsesc, a declarat ministrul Educatiei, Valentin Popa, precizand ca in toamna va fi organizat un grup de lucru prin intermediul caruia vor fi instruiti profesorii pentru a elabora manuale. “Am dori ca in toamna sa avem…

- Realizarile Ministerului Educației in perioada februarie-august vizeaza capitole importante in sistem, pornid de la cele de ordin finanaciar, adica mai mulți bani pentru profesori, sporului pentru condiții de munca și pentru atragerea tinerilor in invațamantul profesional, grija ca elevii din rural…

- Fiica ministrului Educației, Valentin Popa, Teodora Popa, a ratat examenul de admitere la UMF Cluj-Napoca, acesta nereușind sa obțina o nota suficient de mare.Astfel, potrivit site-ului UMF Cluj-Napoca, unde au fost publicate rezultatele examenului de admitere sustinut miercuri, Teodora…

- Fiica ministrului Educației, absolventa de liceu, a susținut și ea examenulele bacalaureatului. Teodora Popa, fiica ministrului Valentin Popa, a obținut rezultate bune la toate probele examenului...

- Prezent la Universitatea „Stefan cel Mare" la inceputul acestei saptamani, ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat ca bugetul alocat institutiei sucevene in 2018 este mai mare cu 32% decat cel aferent anului trecut. Cresterea este peste media nationala, bugetul alocat ...

- Senatul a respins, in sedinta plenului de luni, motiunea simpla "PSD vinde locurile in universitati clientelei sale politice", initiata de 36 de senatori USR si PNL, impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa.In favoarea motiunii s-au exprimat, prin vot secret electronic, 35 senatori si…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 14 - 20 mai 2018: *** Motiunea simpla, intitulata "PSD vinde locurile in universitati clientelei sale politice", impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa, va fi dezbatuta si votata luni in plenul Senatului, incepand cu ora 16,00.…