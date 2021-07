Burse americane, pe creștere. Ce a determinat acest lucru Principalii indici ai burselor de pe Wall Street au inchis luni la cele mai inalte niveluri atinse vreodata, pe fondul evoluțiilor bune ale acțiunilor Tesla și ale banci, relateaza Reuters. Acțiunile Tesla au crescut cu peste 4% și au contribuit cel mai mult la caștigurile din S&P 500 și Nasdaq. CEO-ul Elon Musk a insistat, luni, in instanța ca nu controleaza Tesla și a spus ca nu ii face placere sa fie directorul executiv al companiei de vehicule electrice, apariția fiind menita sa apere achiziția companiei SolarCity din 2016. Indicele bancilor S&P 500 a urcat cu 1,3% inaintea rca bancile importante,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

