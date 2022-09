Bursa socială, eliminată pentru elevii de la sate nevoiți să meargă la liceu în altă localitate Bursa sociala pentru elevii din mediul rural care merg la liceu in alta localitate a fost eliminata de Ministerul Educației prin Ordinul de ministru nr. 5.379 din 7 septembrie 2022, relateaza Edupedu.ro. Decizia de a elimina dintre beneficiarii burselor de ajutor social toți elevii din mediul rural care sunt nevoiți sa mearga la liceu in […] The post Bursa sociala, eliminata pentru elevii de la sate nevoiți sa mearga la liceu in alta localitate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

