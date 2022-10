Bursa se duce în PRĂPASTIE, după atacurile de luni ale ruşilor în Ucraina Scaderile abrupte din ultima perioada, cu o bursa la un minim de aproape doi ani nu doar la Bucuresti, ci si peste Ocean, scumpiri accelerate si perspective sumbre pentru 2023, si determina pe cei mai multi investitori mai degraba sa-si protejeze castigurile decat sa obtina randamente, adica sa caute acele plasamente sigure. Orice noțiune ca […] The post Bursa se duce in PRAPASTIE, dupa atacurile de luni ale rusilor in Ucraina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

