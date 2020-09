Bursa românească, oficial piață emergentă Pentru prima data in istorie, piața de capital din Romania este inclusa, incepand cu 21 septembrie 2020, in indicii Piețelor Emergente, potrivit clasificarii furnizorului global de indici FTSE Russell. Promovarea este așteptata sa aduca mai mulți bani... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

