Bursa Română de Mărfuri lansează indicii bursieri ROGAS, pentru piaţa gazelor Bursa Romana de Marfuri lanseaza luni trei indici bursieri pentru piata gazelor, inregistrati recent la OSIM, potrivit unui comunicat al operatorului bursier, remis AGERPRES. Astfel, este vorba de patru categorii de indici: ROGAS_DA - indice de pret calculat in baza tranzactiilor incheiate pentru o zi gaziera de livrare a gazului natural, anume ziua urmatoare; ROGAS_WD - indice de pret calculat in baza tranzactiilor incheiate pentru o zi gaziera de livrare a gazului natural, anume ziua curenta; ROGAS_FW: indice de pret configurat in baza tranzactiilor incheiate pe pietele la termen pentru produsele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

