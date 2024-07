Primul milion de euro in tranzactii pe Bursa de la Bucuresti (BVB) a fost atins in sesiunea de luni dupa 37 de minute de la deschidere, in timp ce indicele de referinta al pietei locale BET se situa la 18.506,49 puncte, in scadere nesemnificativa, de numai 0,01 %, comparativ cu sedinta de tranzactionare de vineri. […] The post Bursa: Primul milion de euro in tranzactii a fost atins la 37 de minute de la deschiderea sedintei de luni appeared first on Puterea.ro .