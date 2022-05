Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava a transmis primele date referitoare la Bursa generala a locurilor de munca ce a avut loc vineri in Suceava, Falticeni, Gura Humorului și Radauți.Dupa cum s-a vazut destul de clar, bursa, organizata din nou dupa perioada de pandemie, ...

- Un numar de 40 de firme din judetul Bistrita-Nasaud au participat, vineri, la bursa generala a locurilor de munca organizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), oferind 633 de posturi vacante, potrivit datelor comunicate de catre directorul acestei institutii, Otilia Rapan,…

- Dupa o intrerupere de 2 ani, din cauza pandemiei cu coronavirus, bursa generala a locurilor de munca, se va desfașura, din nou, și in municipiul Bacau, pentru intreg județul. Organizat de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau, evenimentul va avea loc maine, 20 mai, in…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Ilfov organizeaza, vineri, la Prefectura Ilfov, Bursa generala a locurilor de munca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- VINERI: Bursa locurilor de munca la Alba Iulia. Peste 250 de posturi oferite de angajatori Vineri, la Alba Iulia, se desfașoara bursa generala a locurilor de munca. Angajatorii ofera peste 250 de posturi pentru șomeri sau persoane interesate de schimbarea locului de munca. Agentia Judeteana pentru Ocuparea…

- Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Suceava va organiza vineri, 20 mai, dupa trei ani de pauza, Bursa Generala a Locurilor de Munca, a informat directorul executiv al institutiei, Constantin Balauseac. Bursa se va desfasura incepand cu ora 10,00 la Iulius Mall Suceava si Casa Culturii…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava va organiza, vinerea viitoare, pe 20 mai, Bursa generala a locurilor de munca, cel mai important targ de joburi de peste an. Evenimentul va avea loc la Suceava, Falticeni, Radauți și Gura Humorului.In municipiul Suceava, bursa va ...

- In data de 20 mai, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Maramures organizeaza bursa locurilor de munca in municipiul Baia Mare. Reprezentantii institutiei preconizeaza prezenta a 40 de agenti economici. „Pentru acest an, aceasta bursa generala este prevazuta sa se organizeze in…