- Bursa de Valori Bucuresti merita toata aprecierea, pentru ca a ramas o arena a echilibrului, a cresterii continue, o comunitate atractiva atat pentru investitori, cat si pentru companiile interesate de finantare, se arata in mesajul presedintelui Klaus Iohannis, transmis la evenimentul aniversar…

- Compania de distributie de bunuri de larg consum din Romania - Aquila detine, la un an de la listarea pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), capacitati de depozitare de peste 124.000 paleti, distributie in 67.000 puncte de vanzare si a consemnat crestere de 39% pentru marcile proprii, a anuntat, joi,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) evolueaza in crestere dupa mai bine de o ora de la deschiderea sedintei de marti, cu tranzactii de 2,62 milioane de lei (530.350 euro), informeaza Agerpres.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat marti un numar record de investitori la bursa, astfel ca numarul investitorilor directi la BVB este in continua crestere pentru al 11-lea trimestru consecutiv si a ajuns pentru prima data la 128.000 de investitori. Valoarea totala de tranzactionare cu toate…

- Impact Developer & Contractor, prima companie imobiliara listata la Bursa de Valori Bucuresti, raporteaza in primele noua luni ale anului o crestere a cifrei de afaceri de 43%, o dublare a profitului net si o marja bruta de 36%, in principal datorita optimizarii proceselor la nivel de grup si…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 7,667 miliarde de lei la capitalizare, 4,1%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 47,96%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) este un promotor puternic al educatiei financiare in randul studentilor, absolventilor si tinerilor profesionisti, prin toate proiectele educationale pe care le-a dezvoltat in parteneriat cu entitati specializate in domeniu. Parteneriatul dintre Bursa de Valori Bucuresti…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 5,51 miliarde de lei la capitalizare, 3,2%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 19,68%, in comparatie cu saptamana anterioara.