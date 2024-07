Avand in vedere proiectatele misiuni „Artemis”, cu echipaj uman la bord, NASA cauta soluții durabile pentru gestionarea deșeurilor in timpul misiunilor pe termen lung pe Luna. In acest context, inițiativa LunaRecycle, din cadrul programului Centennial Challenges al agenției spațiale, urmarește sa stimuleze proiectarea și dezvoltarea de soluții de reciclare pentru utilizarea pe suprafața Lunii și/sau […] The post Bursa ideilor: milioane de dolari pentru propuneri de reciclare pe Luna appeared first on Puterea.ro .