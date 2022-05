Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov organizeaza BURSA GENERALA A LOCURILOR DE MUNCA vineri, 20 mai 2022, in municipiul Brasov, la sediul Universitatii Spiru Haret din Brasov, Str. Turnului, Nr.7. Bursa Generala a Locurilor de Munca este o masura activa destinata corelarii cererii…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Calarași (AJOFM Calarași) organizeaza vineri, 20 mai 2022, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Evenimentul se va desfașura incepand cu ora 10.00, in foaierul Centrului Cultural Județean ”Barbu Știrbei” Calarași. In același interval de timp, bursa generala…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca(AJOFM) Gorj cauta agenți economici care sa ofere locuri de munca la Bursa generala a locurilor de munca. Astfel, in vederea cresterii gradului de ocupare a fortei de munca in randul persoanelor in cautarea unui loc de munca, AJOFM Gorj va organiza in…

- In data de 20 mai, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Maramures organizeaza bursa locurilor de munca in municipiul Baia Mare. Reprezentantii institutiei preconizeaza prezenta a 40 de agenti economici. „Pentru acest an, aceasta bursa generala este prevazuta sa se organizeze in…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta desfasurarea Bursei Generale a Locurilor de Munca, la nivel national, in data de 20 mai 2022.Evenimentul se va desfasura la nivelul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca si se adreseaza tuturor persoanelor aflate in cautarea unui…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare organizeaza in data de 20.05.2022 o noua ediție a Bursei Generale a Locurilor de Munca. Evenimentul se adreseaza tuturor persoanelor, cetațeni romani și ucraineni aflate in cautarea unui loc de munca sau celor care doresc sa se reorienteze…