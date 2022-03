Stiri pe aceeasi tema

- Banca centrala a Rusiei a decis sa nu redeschida Bursa din Moscova nici saptamana viitoare, cu exceptia unor tranzactii care nu au loc pe piata deschisa si care folosesc sistemul de plati SPFI, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Bursa de la Moscova va ramane inchisa și pe parcursul saptamanii viitoare a anunțat, sambata, Banca Naționala a Rusiei, relateaza CNN. Bursa de la Moscova este inchisa din 28 februarie, de cand au intrat in vigoare primele sancțiuni impotriva Rusiei, ca urmare a razboiului din Ucraina.

- Bursele europene au inceput pe verde ziua de marți, cea de-a 13-a de la declanșarea razboiului de catre Rusia in Ucraina. Bursa din Moscova este in continuare inchisa, iar rubla iși continua deprecierea: 133 ruble pentru un dolar.

- Joe Biden a declarat ca forțele NATO vor fi mobilizate la granița flancului estic și iși vor apara fiecare centimetru cu toate forțele. "Vreau sa fie clar, forțele noastre nu vor fi angrenate in lupta cu trupele rusești, in Ucraina. Forțele noastre nu merg in Europa pentru a lupta in Ucraina, ci pentru…

- Bursa din Moscova a anunțat joi dimineața ca tranzacționarea pe toate piețele a fost suspendata, fara a oferi niciun indiciu despre cand se va redeschide, in contextul in care președintele rus Vladimir Putin a ordonat o operațiune militara in Ucraina. Intr-un scurt comunicat pe site-ul sau, bursa a…

- Prețul petrolului a crescut, in timp ce acțiunile globale și cele futures din SUA au scazut, la fel ca indicele de referința al Bursei din Moscova, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat trupelor sa intre in cele doua regiuni separatiste din Ucraina.

- Separatiștii susținuți de Rusia in estul Ucrainei au acuzat joi forțele Kievului ca au deschis focul pe teritoriul lor de patru ori in ultimele 24 de ore și au spus ca incearca sa stabileasca daca exista victime, transmite Reuters. Agențiile de informații americane au spus la inceputul acestei luni…

- Cu toate pregatirile Rusiei din ultimii ani de a-și crește imunitatea in fața unor sancțiuni, efectele se resimt. Chiar și acum. In contextul creșterii tensiunii cu Occidentul pe tema Ucraina, rubla a cazut puternic. Luni a ajuns la minimul ultimilor 14 luni in raport cu dolarul.