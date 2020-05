Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a castigat 5,37 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 4,3%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut de aproape doua ori, potrivit datelor publicate de Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, capitalizarea bursiera a ajuns la 130,25 miliarde de lei in perioada 27 aprilie - 1 mai, de la 124,88 miliarde de lei in saptamana anterioara. Valoarea tranzactiilor cu actiuni s-a cifrat in aceasta saptamana la 218,29 milioane de lei. Cea mai buna zi de tranzactionare a fost marti, 28 aprilie, cand rulajul s-a cifrat la 69,63 milioane…