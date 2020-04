Bursa de Valori la Bucureşti a câştigat aproape 15 miliarde de lei din capitalizare, în această săptămână Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, aproape 15 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 12,8%, aceasta fiind a doua crestere dupa saptamani intregi de scadere din cauza pandemiei de coronavirus, releva datele publicate pe site-ul bursei. Astfel, capitalizarea bursiera a ajuns la 131,62 miliarde de lei, de la 116,66 miliarde de lei in perioada anterioara (30 martie - 3 aprilie), in timp ce la mijlocul lunii februarie capitalizarea pe bursa era de aproape 185 de miliarde de lei. In saptamana 6 -10 aprilie, valoarea tranzactiilor cu actiuni derulate pe Bursa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

