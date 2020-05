Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 4,5 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3,37%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni s-a majorat cu 19,82%, potrivit datelor publicate de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), consultate de AGERPRES.



Astfel, capitalizarea bursiera a ajuns la 138,29 miliarde de lei, in perioada 25 - 29 mai, de la 133,78 miliarde de lei, in saptamana anterioara, in timp ce tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 223,174 milioane de lei.



Cea mai buna zi de tranzactionare a fost marti, 26 mai, cand s-au consemnat…