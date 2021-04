BVB a inregistrat un profit net de 9,12 milioane lei in 2020, in crestere cu 31%, de la 6,96 milioane lei in 2019. ” Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, modul de repartizare a profitului net statutar al societatii realizat in anul 2020 in suma de 9.118.697 lei, astfel: alocarea sumei de 528.313 lei pentru rezerva legala si distribuirea sumei de 8.590.384 lei ca dividende. Aproba fixarea unui dividend brut/actiune de 1,0672 lei”, arata un anunt al BVB. De asemenea, actionarii au mai aprobat remuneratia administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021, in cuantum de 3.700 lei…