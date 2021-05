Stiri pe aceeasi tema

- Prima emisiune de obligațiuni a furnizorului de energie electrica și de servicii integrate pentru piața de energie electrica, Alive Capital, a inceput astazi, 14 aprilie, tranzacționarea pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB), sub simbolul bursier ALV23. Fondurile…

- Bursa de Valori București (BVB) și Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii (ANIS) au semnat un protocol de colaborare pentru promovarea oportunitaților de finanțare prin piața de capital pentru companiile romanești de IT. Radu Hanga, Președinte, Bursa de Valori București: „Bursa de…

- Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania ( ARIR ) prezinta concluziile discuțiilor purtate cu specialiști din piața, in cadrul dezbaterii ”Pulsul Pieței Financiare”, cu privire la evoluția pieței de capital. Gradualitate și dozaj sunt termenii care au caracterizat cel mai bine masurile…

- ”Retailer-ul online si producatorul de telefoane mobile si gadget-uri iHunt (HUNT) listeaza, pe 1 aprilie, a doua sa emisiune de obligatiuni corporative la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT). Emisiunea are o valoare nominala de 7 milioane lei si cuprinde…

- În martie, Ministerul Finanțelor a atras 1,4 miliarde lei de la populație prin cele trei emisiuni de titluri de stat Fidelis. Acestea au fost listate astazi la BVB. Comparativ cu cele doua emisiuni de anul trecut, așa cum HotNews.ro a scris recent, subscrierea a fost mai slaba. Prin comparație,…

- Compania mureșeana Goldring a caștigat premiul pentru „Intermediarul companiilor antreprenoriale la BVB in 2020 pe segmentul de acțiuni", in semn de apreciere pentru eforturile depuse in succesul rundelor de finanțare ale antreprenorilor prin piața de capital. Premierea performerilor anului 2020 pe…

- "Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 1 martie, actiunile Agroland Business System, societatea care opereaza cea mai extinsa retea de magazine agricole din Romania, vor intra la tranzactionare pe piata AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB. Actiunile Agrolandvor…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a realizat un terminal desktop web-based accesat prin internet din browser fara a necesita instalarea de software dedicat: Exchange Live 2.0. Conform operatorului pieței de capital, acesta este dedicat investitorilor și tuturor celor interesați de tranzactionare și evoluția…