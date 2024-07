Stiri pe aceeasi tema

- Indicii bursieri au inchis tranzacțiile de joi pe verde total, cu indicele principal al pieței, BET, in creștere cu 0,69 la suta, pana la 18.749 de puncte. Rulajul pe acțiuni a fost de 58.253.715 lei (11.714.916 euro), fiind tranzacționate un total de 9.057 de acțiuni, la un volum de piața de 23.557.961…

- Bursa de Valori București a lansat robotul care te invața cum sa faci bani din tranzacții cu acțiuni, dand in funcțiune asistentul virtual Q, soluție digitala bazata pe Inteligența Artificiala, care raspunde intrebarilor celor care vor sa afle mai multe despre investițiile la bursa. Acest proiect iși…

- Subscrierile in oferta de acțiuni la Bursa de Valori București, lansata de operatorul din sectorul hidrocarburilor, JT Grup Oil, au avut o dinamica accelerata, saptamana trecuta, la BVB, depașind 15 milioane lei, arata datele din tranzacții. Oferta a fost demarata, marti, 28 mai, iar pana vineri, la…

- Operatorul din industria petrolului și carburaților, OMV Petrom, avea tezaurizat, in cash, la bancile comerciale, 15,2 miliarde lei, la sfarșitul lunii martie, arata datele comunicate la Bursa de Valori București. Sumele din conturile OMV Petrom (simbol bursier SNP), crescusera cu doua miliarde lei,…

- La inchiderea tranzacțiilor de la Bursa de Valori București, vineri, in ultima zi de tranzacții a saptamanii 6 – 10 aprilie, toți indicii au fost in creștere, dupa evoluții oscilante pe parcursul zilei. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, a inchis, in creștere cu 0,27…

- Compania din domeniul energiei Premier Energy PLC lanseaza la Busa de Valori București o oferta primara de acțiuni nou emise, in numar de 25.000.250 unitați, in cadrul unei operațiuni de majorare a capitalului social, pana la un maximum de 30.000.300 de acțiuni, a anunțat, miercuri, Bursa de Valori…

- Bursa de Valori București a inceput in creștere in toți indicii in ședința de joi, cu un volum de tranzacționare pe acțiuni de 2.985.970 lei (600.086 euro) la 60 de minute de la deschidere. Au fost tranzacționate 1.088 de acțiuni, la un volum total de piața de 1.564.990, in care au fost plasate cereri…

- Raiffeisen Bank a inregistrat un profit net de aproape 390 milioane lei in primul trimestru al anului 2024, conform raportarii facute joi la Bursa de Valori București. Acest rezultat vine in contextul majorarii cheltuielilor operaționale, creșterii costurilor cu personalul și a investițiilor din domeniul…