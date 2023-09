Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe aproape toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, cu o valoare a tranzactiilor de 74,79 milioane de lei (15,13 milioane de euro).Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,43%, pana la valoarea de 13.257,00 puncte, iar BET-Plus, care…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de marti, cu o valoare a tranzactiilor de 60,62 milioane de lei (12,27 milioane de euro).Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,73%, pana la valoarea de 13.201,09 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de luni, cu o valoare a tranzactiilor de 41,43 milioane de lei (8,39 milioane de euro).Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,60%, pana la valoarea de 13.104,80 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe aproape toti indicii ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, cu o valoare a tranzactiilor in valoare de 60,62 milioane de lei (12,27 milioane de euro). Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,54%, pana la valoarea de 13.026,12 puncte, iar BET-Plus,…

- Acțiunile Nuclearelectrica au dominat azi deschiderea ședinței bursiere. Tranzacțiile cu aceste titluri au fost de 1,4 milioane de lei, in primele 40 de minute. Bursa de Valori Bucuresti a deschis cu o evolutie mixta a indicilor, inregistrand tranzactii de 6,2 milioane de lei (1,3 milioane de euro).…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe toti indicii vineri, iar valoarea schimburilor s-a situat la 148,69 milioane de lei (30,08 milioane de euro), din care 144,25 milioane de lei (29,18 milioane de euro) au fost tranzactii cu actiuni. Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,75%,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,86 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,85-, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 39,82-, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 749,267 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,35%, saptamana trecuta, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 22,4%, in comparatie cu saptamana anterioara. Anunțul vine dupa ce BVB a inchis in scadere toți indicii in ședința de tranzacționare…