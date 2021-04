Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti estimeaza pentru acest an un profit net de 10,59 milioane lei, in crestere cu 16% fata de un rezultat pozitiv de 9,12 milioane lei anul trecut, si venituri operationale de 30,62 milioane lei, in urcare cu 15%, de la 26,65 milioane lei in 2019. De asemenea, valoarea tranzactiilor…

- BVB a inregistrat un profit net de 9,12 milioane lei in 2020, in crestere cu 31%, de la 6,96 milioane lei in 2019. ” Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, modul de repartizare a profitului net statutar al societatii realizat in anul 2020 in suma de 9.118.697 lei, astfel: alocarea sumei de 528.313…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe majoritatea indicilor prima sedinta a saptamanii, cu o valoare a tranzactiilor de 38,26 milioane de lei (7,78 milioane de euro), din care 35,094 milioane lei (7,138 milioane euro) tranzactii cu actiuni. Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,26%,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de marti, cu o valoare a tranzactiilor de 52,98 de milioane de lei (10,77 milioane de euro), iar indicele principal BET a depasit 11.000 de puncte. Indicele BET, care reflecta evolutia celor mai tranzactionate 17 companii…

- Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 17 companii de pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), s-a apreciat vineri cu 0,26%, pana la 10.874,42 puncte, atingand un nou maxim. BVB a inchis in crestere pe toti indicii ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de marti, cu o valoare a tranzactiilor de peste 65,77 milioane de lei (13,464 milioane de euro), din care 61,592 milioane lei (12,608 milioane euro) tranzactii cu actiuni, anunța AGERPRES. Indicele principal…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe toti indicii sedinta de luni, iar la o ora de la debut tranzactiile aveau o valoare de 14,94 milioane de lei (3,06 milioane de euro). Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 17 companii, consemna o apreciere de 0,51%,…

- Grupul DIGI, controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a anunțat marți venituri consolidate de 1,3 miliarde euro în cele 4 piețe în care opereaza (România, ungaria, Spania și Italia), în creștere cu 8,1% fața de anul 2019, acestea fiind rezultate financiare preliminare.…