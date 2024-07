Traderii erau inactivi, marți, la Bursa de Valori București (BVB). La 60 de minute dupa deschidere, indicii erau pe roșu total. Principalul indice al pieței, BET, era in scadere cu 0,01 la suta, cu 18.439 puncte. Rulajul pe acțiuni a fost de 6.473.216 lei (1.301.18 euro), fiind tranzacționate un total de 1.880 de acțiuni, la […] The post Bursa de Valori București (BVB), pe roșu total, marți, la 60 de minute de la deschiderea pieței appeared first on Puterea.ro .