- “Valoarea de piata a companiilor locale listate pe piata principala a BVB a depasit nivelul atins inainte de declansarea pandemiei de coronavirus. Astfel, capitalizarea societatilor romanesti prezente pe segmentul principal al bursei de la Bucuresti a fost de aproximativ 12 6 miliarde lei, echivalentul…

- La randul sau, banca BRD, parte din grup, a realizat in primul semestru al anului un profit net de 628,6 milioane lei, in crestere cu 55% fata de rezultatul net din aceeasi perioada din 2020. Venitul net bancar a fost de 1,47 miliarde lei, in crestere cu 2,7% fata de prima parte din 2020 (1,43 miliarde…

- A doua emisiune de obligatiuni Vivre Deco, in valoare de sapte milioane de euro, va intra miercuri la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT), sub simbolul bursier VIV26E, informeaza Bursa de Valori Bucuresti. Listarea emisiunii de obligatiuni vine dupa ce Vivre Deco a incheiat…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis pe plus prima sedinta de tranzactionare a lunii iulie, cu o valoare a schimburilor de 65,59 milioane de lei (13,31 milioane de euro), informeaza Agerpres. Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,54%, pana la 11.937,05 puncte, iar BET-Plus, care arata…

- Banca Naționala a României (BNR) a raportat un profit de 2,03 miliarde lei, anul trecut, în creștere cu 13% comparativ cu 2019, conform raportului anual.„Principala alocare a constituit-o cota de 80% din veniturile nete ale bancii datorata bugetului de stat, în valoare…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 14 iunie, intra la tranzactionare pe Piata Reglementata operata de BVB, actiunile TTS (Transport Trade Services) SA, cel mai mare transportator roman pe Dunare, sub simbolul bursier TTS. Listarea TTS vine dupa derularea primei oferte publice initiale…

- Banca Comerciala Romana (BCR) a anuntat pe 20 mai ca a emis cu succes cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei din Romania, in valoare de 1 miliard de lei. Emiterea include emisiuni de obligatiuni non-preferentiale, cu o maturitate la 7 ani. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 31…

- In 27 aprilie, compania anunta ca a incheiat plasamentul privat de actiuni prin care a atras 19,4 milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro, iar actiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Compania este evaluata acum la aproximativ…