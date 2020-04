Bursa de Valori Bucuresti a pierdut 34% din capitalizare, adica 13 miliarde de euro

Stiri pe aceeasi tema

- "Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut de la inceputul anului, de la aparitia stirilor despre noul coronavirus, 34- (13 miliarde euro) din capitalizarea bursiera, potrivit raportului 'Multiplii de evaluare ai Bursei de Valori Bucuresti si ai pietei locale de M&A', realizat de PwC Romania. Astfel,…

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, peste 3,6 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3%, aceasta fiind prima crestere dupa cinci saptamani de scadere din cauza pandemiei de coronavirus, releva datele publicate pe site-ul bursei, potrivit Agerpres. Daca in…

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, peste 3,6 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3%, aceasta fiind prima crestere dupa cinci saptamani de scadere din cauza pandemiei de coronavirus, releva datele publicate pe site-ul bursei. Daca in saptamana 16 - 20 martie…

- Intr-o perioada dominata de scaderi cauzate de pandemia coronavirus, șapte companii de pe Bursa de Valori București (BVB) au anunțat dividende ce ofera investitorilor caștiguri de peste 10%. Citiți in continuare care sunt distribuțiile de cash pe care...

- Germania va proteja firmele interne de preluarile externe, au declarat doi politicieni importanti, dupa ce actiunile companiilor din cea mai mare economie europeana au scazut semnificativ la bursa, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters.Cabinetul…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN) urmareste inscrierea in indicele FTSE Russel al Bursei de Valori din Londra si in acest scop va beneficia, incepand cu data de 11 martie, de serviciile de market making ale emitentului oferite de SSIF BRK Financial Group (BRK), unul dintre cei mai activi…

- Profitul net al OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a scazut anul trecut cu 11%, la 3,635 miliarde lei, de la 4,078 miliarde lei in 2018, in timp ce vanzarile au crescut cu 13%, la 25,48 miliarde lei, de la 22,52 miliarde lei in anul anterior, potrivit rezultatelor transmise…

- Bursa de Valori Bucuresti a oferit, saptamana trecuta, castiguri de pana la aproape 30%, dar si pierdei de pana la 6,5%. Indicele BET a avut anul trecut a doua crestere din UE, pe primul loc situandu-se...