- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis pe plus prima sedinta de tranzactionare a lunii iulie, cu o valoare a schimburilor de 65,59 milioane de lei (13,31 milioane de euro), informeaza Agerpres. Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,54%, pana la 11.937,05 puncte, iar BET-Plus, care arata…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in scadere pe majoritatea indicilor sedinta de marti, cu o valoare a tranzactiilor de 54,55 milioane de lei (11,073 milioane de euro), arata Agerpres. Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,48%, pana la 11.909,36 de puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de marti, cu o valoare a tranzactiilor de 51,914 milioane de lei (10,542 milioane de euro), din care tranzactiile cu actiuni au fost in valoare de 37,642 milioane de lei, iar cele cu obligatiuni 12,102 milioane de lei, arata Agerpres.…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis pe minus sedinta de tranzactionare de vineri, cu o valoare raportata de 28,29 milioane de lei (5,74 milioane de euro), arata Agerpres. Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,75%, fata de ziua anterioara, pana la valoarea de 11.517,63 de puncte, BET-Plus,…

- Bursa japoneza a inchis sedinta de miercuri in crestere cu 0,31%, pe fondul progreselor inregistrate in campania de vaccinare, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 28.642,19 puncte, in crestere cu 88,21 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de luni, cu o valoare a tranzactiilor de 41,88 milioane de lei (8,5 milioane de euro), informeaza Agerpres. Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,06%, pana la 11.600,63 de puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, cu o valoare a schimburilor de 34,85 milioane de lei (7,08 milioane de euro), din care 30,24 milioane lei (6,14 milioane euro) tranzactii cu actiuni. Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,86%,…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere pe majoritatea indicilor ultima sedinta de tranzactionare din aceasta saptamana, cu o valoare redusa a tranzactiilor, de 19,58 milioane de lei (3,98 milioane de euro). Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,24%, pana la 11.147,32 de puncte,…