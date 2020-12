Șeful APM Constanta isi primeste inapoi postul de conducere

Decizia Tribunalului Constanta a fost pronuntata in dosarul cu numarul 4073 118 2020, in care Celzin Latif a cerut anularea ordinului de detasare. Celzin Latif a dat in judecata Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, dupa ce s a decis detasarea sa de la Constanta la Dambovita.