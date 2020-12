Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere pe majoritatea indicilor prima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea schimburilor s-a cifrat la 39,70 milioane de lei (8,15 milioane de euro). Cea mai mare parte a rulajului, 30,46 milioane de lei (6,25 milioane de euro), a fost realizata din tranzactii cu actiuni, urmate de cele cu obligatiuni. Emisiunea de obligatiuni in euro a Ministerului de Finante, cu scadenta in 2025, a generat tranzactii in valoare de 6,87 milioane de lei. Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,54% si a ajuns la 9.573,01 puncte, in timp ce BET-Plus, care arata…