Bursa de Valori Bucureşti a câştigat peste 3,6 miliarde de lei din capitalizare, în această săptămână Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, peste 3,6 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3%, aceasta fiind prima crestere dupa cinci saptamani de scadere din cauza pandemiei de coronavirus, releva datele publicate pe site-ul bursei. Daca in saptamana 16 - 20 martie 2020 capitalizarea pietei era de 117,9 miliarde de lei, in perioada 23 - 27 martie a.c. aceasta a crescut la 121,507 miliarde de lei. In data de 14 februarie 2020 capitalizarea bursei locale a atins un maxim de 184,72 miliarde de lei. In schimb, valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni derulate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

