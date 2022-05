Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a plecat marți, din Chișinau la Bruxelles, Belgia, unde va ține un discurs in plenul Parlamentului European, cu o companie aeriana low-cost, informeaza Mediafax.Maia Sandu s-a prezentat, marți, la imbarcarea in avion intr-o ținuta lejera, cu pantofi sport…

- Clubul Sportiv Municipal Ploiesti are 11 reprezentanti la Gimnaziada ISF, competitie care se va desfasoara in mai multe orase din Regiunea Normandia, din Franta! Intrecerea organizata de International Sport School Federation este una dintre cele mai mari competitii din lume, avand la start peste 3.400…

- Consiliul Afaceri Generale al UE se reuneste la 12 aprilie 2022, la Luxemburg, avand ca puncte de discutie dialogul anual privind statul de drept si Conferinta privind viitorul Europei, informeaza site-ul https://www.consilium.europa.eu/.Dialogul anual privind statul de drept, la care participa…

- Parlamentul European va furniza R. Moldova 150 de milioane de euro sub forma de ajutor macrofinanciar pentru a acoperi o parte a deficitului de finantare in valoare de 1,2 % din PIB. Pentru ca banii sa fie platiti, Moldova trebuie sa demonstreze progrese semnificative in punerea in aplicare a unui program…

- N.D. Elevii ploieșteni care au fost caștigatori in cadrul Concursului internațional de programare “Inf0(1) Cup” 2022, ediția a VI-a, eveniment organizat de Centrul Județean de Excelența Prahova, au fost recent premiați de catre primarul Andrei Volosevici. In cadrul acestei competiții, reprezentanții…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit marți, prin videoconferința, in plenul Parlamentului European de la Bruxelles, despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana. „Nu pot sa spun buna dimineața sau buna dupa-amiaza sau buna seara, pentru ca in fiecare zi pentru unii, aceasta zi nu este…

