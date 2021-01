Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de pe Wall Street a inchis la niveluri record, in ziua investirii in functie a presedintelui Joe Biden. Mare parte din crestere a fost generate de Netflix Actiunile de pe Wall Street au incheiat la niveluri record tranzactiile de miercuri, in ziua investirii in functie a presedintelui american…

- Principalii indici ai Wall Street au fost aproape de nivelul de maxim istoric la deschiderea bursei americane miercuri, investitorii așteptând planul de relansare economica anunțat de președintele ales Joe Biden, relateaza Reuters.Acțiunile americane au încheiat în creștere…

- Acțiunile companiei Tesla au urcat joi pe Bursa de pe Wall Street la un nivel record, valoarea de piața a producatorului de vehicule electrice depașind-o pentru prima data pe cea a Facebook, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Tot in aceeași zi, Elon Musk a devenit cea mai bogata persoana din lume,…

- Toti cei trei indicii majori au atins niveluri record la deschidere, inainte de a trece pe scadere pe parcursul tranzactiilor. Volumul tranzactiilor cu actiuni ale producatorului de automobile electrice Tesla, care va deveni luni cea mai valoroasa companie care a fost inclusa vreodata in indicele S&P…

- Pe Wall Street, indicele S&P 500 a scazut cu 0,2%, de la un maxim record atins recent, dat indicele Nasdaq a inchis la un nivel record, investitorii cumparand actiuni le companiilor cu capitalizari uriase. Autoritatile din California, cel mai populat stat din SUA, au decis luni inchiderea magazinelor…

- Compania farmaceutica Moderna a anuntat ca vaccinul sau pentru Covid-19 are o eficacitate de 94,5% in prevenirea infectarii cu noul coronavirus, pe baza datelor interimare ale unui studiu clinic in faza finala. Pfizer a anuntat la randul sau, pe 9 noiembrie, ca vaccinul sau are o eficacitate de peste…

- Voturile din alegerile prezidentiale sunt inca numarate in cateva state cheie, dar investitorii abandoneaza precautia anterioara alegerilor, determinind cresterea indicilor bursieri pentru a patra sedinta consecutiv. In timp ce noul program de stimulare este asteptat sa aiba loc, marimea acestuia ar…

- Actiunile de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de marti, ziua alegerilor prezidentiale americane, in crestere puternica, investitorii anticipand ca rezultatul va veni fara un proces indelungat, ceea ce va duce la un acord rapid pentru un nou program de stimulare fiscala, transmite Reuters.