Bursa de la Milano, in cadere pe fondul ingrijorarilor cu privire la o pandemie de coronavirus Indicele general al bursei de la Milano inregistra luni dimineata o scadere de 4%, cea mai mare depreciere inregistrata de bursele europene, dupa ce cresterea numarului cazurilor de infectie cu coronavirus in afara Chinei a dat nastere la ingrijorari ca epidemia va avea un impact mai mare asupra economiei mondiale decat se anticipa anterior, transmite Reuters.



Actiunile companiilor cotate la bursa de la Milano ar urma sa inregistreze cea mai mare scadere procentuala de dupa luna iunie 2016, in conditiile in care Italia a inregistrat cele mai multe cazuri de infectie cu coronavirus din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

business24.ro

