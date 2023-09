Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe aproape toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, iar valoarea totala a tranzactiilor a depasit 87 de milioane de lei (17,59 milioane de euro), transmite Agerpres. Cele mai tranzactionate companii pe Piata Reglementata au fost Hidroelectrica, cu…

- ANALIZA: Numarul companiilor intrate in insolventa a scazut cu 6,2% in primul semestruNumarul companiilor intrate in insolventa a scazut cu 6,2% in primul semestru, la 3.290, fata de 3.510 in aceeasi perioada a anului trecut, arata o analiza a CITR, companie activa pe piata de insolventa si restructurare,…

- Vremea va fi caniculara in majoritatea regiunilor tarii miercuri, 26 iulie, pentru municipiul Bucuresti si opt judete fiind emisa avertizare cod rosu. Potrivit ANM, miercuri, este cod rosu de temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat in judetele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi,…

- Hidroelectrica este cea mai tranzactionata companie in deschiderea sedintei bursiere de joi, valoarea schimburilor pe aceste titluri cifrandu-se la 37,29 milioane de lei in prima ora de la deschiderea Bursei de la Bucuresti.Valoarea totala a tranzactiilor derulate la BVB era de 89,61 milioane de…

- Transgaz: Cantitatea de gaze stocata a atins 2 miliarde metri cubi. Romania a ajuns vineri la o cantitate de gaze naturale inmagazinate de 2,06 miliarde mc, ceea ce reprezinta 65% din capacitatea totala de inmagazinare, conform datelor furnizate AGERPRES de directorul general al Transgaz, Ion Sterian,…