Stiri pe aceeasi tema

- Cele sapte fonduri de pensii private Pilon II, cei mai mari investitori ai bursei de la Bucuresti cu detineri semnificative la companii listate, au incheiat luna iunie din 2021 cu active record de 84,4 miliarde de lei, in crestere cu 18,5 mld. lei fata de aceeasi luna din 2020, potrivit ASF.…

- La trei luni de atunci actiunile UiPath se tranzactioneza la 61 de dolari pe actiune, adica minus 12% fata de prima sedinta de tranzactionare si plus 7% fata de pretul din oferta de listare, la o capitalizare de circa 30,6 mld. dolari, relateaza Ziarul Financiar, arata Mediafax. Pe 21 aprilie…

- Leul s-a depreciat, vineri, cu 0,13 bani (0,03%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,9281 lei/euro.

- Leul s-a depreciat, vineri, cu 0,13 bani (0,03%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,9281 lei/euro. BNR a cotat joi euro la 4,9268 de lei. Pe de alta parte, leul a castigat teren in fata dolarului…

- Bursa de la Bucuresti, plus 25% cu tot cu dividende in S1/2021. Iunie a fost cea mai buna astfel de luna din 2014 incoace. Toti cei opt indici bursieri de la Bucuresti au fost pe plus in primele sase luni, potrivit mediafax.ro. Toti cei opt indici bursieri de la Bucuresti au fost pe plus in…

- Pe parcursul sedintei de tranzactionare din 28 iunie 2021, in jurul orei 12:20, Bursa de la Bucuresti a spart, prin prisma nivelului indicelui principal BET, pragul de 12.000 de puncte si a ajuns astfel la un nou maxim istoric. Pe pietele europene, peisajul bursier este in rosu, respectiv…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis cu o evolutie mixta a indicilor sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor se ridica la 10,9 milioane de lei (2,2 milioane de euro), la o ora de la debutul sedintei, conform agerpres. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 17 companii,…

- Asociația „SFATUL- Dreptate,Adevar, Credința, Iubire”, in parteneriat cu Asociația LIONS CLUB-București și cu Asociația ARS AMATORIA- Craiova, organizeaza organizeaza la Buzau, vineri 04 iunie si sambata 05 iunie, “Simpozionul national” - “Trecut istoric romanesc. Martori culturali și identitari”.