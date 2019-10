Bursa de la Bucureşti închide în creştere uşoară pe majoritatea indicilor şedinţa de luni Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o apreciere de 0,04%, pana la 9.681,80 puncte. BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat un avans de 0,06%, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a inchis in urcare cu 0,02%, iar indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investitii, a crescut cu 0,18%. Pe de alta parte, indicele SIF-urilor, BET-FI, a inregistrat o depreciere de 0,17% iar indicele BET-NG, care masoara evolutia celor 10 companii energetice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

