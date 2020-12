Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de joi si a inregistrat un rulaj de 88,05 milioane de lei (18,07 milioane de euro).



Indicele principal BET s-a apreciat cu 1,18% si a ajuns la 9.486,10 de puncte, in timp ce BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat o crestere de 1,17%, iar indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a castigat tot 1,18%.



In acelasi timp, indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investitii, s-a apreciat cu 1,01%.

…