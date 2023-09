Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va scapa nici saptamana aceasta de vremea extrem de calda. Temperaturile maxime vor ajunge la valoare de 37-39 de grade Celsius. Disconfort termic accentuat, iar in 11 judete va fi in vigoare un Cod galben de fenomene similare, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. In Maramures,…

- Cod portocaliu de canicula in București și șase județe: maxime de 37 - 39 de grade Celsius!Sase judete din sudul si sud-estul tarii si municipiul Bucuresti se vor afla miercuri sub avertizare Cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, informeaza Agerpres. Potrivit Administratiei…

- Bursa de la Bucuresti, sedinta de rosu miercuri dupa-amiaza, cu aproape toti indicii pe minusIndicele BET – de referinta pentru BVB – era pe minus cu 0,4% in dupa-amiaza zilei de miercuri, inregistrandu-se scaderi pe unele dintre cele mai mari companii incluse in indice: Banca Transilvania (-0,8%),…

- Indicele ROBOR la trei luni a urcat luni la 6,42% pe anIndicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 6,42% pe an, de la 6,41% pe an, in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei…

- Actiunile Hidroelectrica continua sa fie cele mai tranzactionate pe Bursa de la Bucuresti, generand schimburi in valoare de peste 338,6 milioane de lei, in sedinta de marti.BVB a inchis in crestere pe majoritatea indicilor, iar valoarea totala a tranzactiilor s-a situat la 416,6 milioane de lei (84,3…

- Gabriela Firea ar putea demisiona din Guvern chiar astazi, 14 iulie. Potrivit unor surse politice, ministrul Familiei are o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu, in contextul scandalului ororilor din caminele groazei.Discuțiile de vineri cu Marcel Ciolacu vin dupa demisia lui Marius Budai , joi, la…

- Depozitarul Central distribuie dividende pentru Nuclearelectrica. Depozitarul Central distribuie, incepand de vineri, dividende pentru actionarii SN Nuclearelectrica, valoarea dividendului brut pe actiune fiind de 4,25407469 lei, conform Agerpres. CITESTE SI BREAKING NEWS Ciolacu intra la rupere…