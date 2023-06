Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 749,267 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,35%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 22,4%, in comparatie cu saptamana anterioara, potrivit Agerpres.

Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 208,566 miliarde de lei, in perioada 12 - 16 iunie 2023, in scadere de la 209,315 miliarde de lei, in perioada 5 - 9 iunie 2023.

