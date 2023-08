Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,53 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,28%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 15,13%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 271,292…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 3,07 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,45%, in aceasta saptamana, in comparatie cu saptamana anterioara.Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 214,840 miliarde de lei, in perioada 3 - 7 iulie…

- Hidroelectrica face un pas important pentru listarea la Bursa de Valori București (BVB). Fondul Proprietatea, acționar minoritar, a anunțat joi noapte ca scoate la vanzare 17% din pachetul deținut, de aproape 20%, adica 78 milioane acțiuni, scrie Economedia.Intervalul de preț este de 94 – 112 lei per…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 749,267 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,35%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 22,4%, in comparatie cu saptamana anterioara, potrivit Agerpres.Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 667,138 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,32%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 23,5%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 667,138 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,32%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 23,5%, in comparatie cu saptamana anterioara.Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de Agerpres, capitalizarea bursiera…

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 2,5 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,21%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 31,34%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,94 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,87%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 109,96%, in comparatie cu saptamana anterioara.