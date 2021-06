Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut, in aceasta saptamana, 895,8 milioane de lei din capitalizare, respectiv 0,46%, in timp valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere de aproape 2,5 ori, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 419,853 milioane de lei din capitalizare, respectiv 0,21%, insa valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 49,22%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut, in aceasta saptamana, 3,397 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,73%, insa valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 10,8%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 2,87 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,46%, insa valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 4,13%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES,…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de miercuri, cu o valoare a schimburilor de 1,06 miliarde de lei (215,313 milioane de euro), din care 1,03 miliarde de lei tranzactii cu obligatiuni si 30 milioane de lei cu actiuni. Indicele principal BET s-a depreciat…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, cu o valoare a schimburilor de 34,85 milioane de lei (7,08 milioane de euro), din care 30,24 milioane lei (6,14 milioane euro) tranzactii cu actiuni. Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,86%,…