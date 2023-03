Stiri pe aceeasi tema

- ”OMV Petrom anunta ca Daniel Turnheim si-a inaintat renuntarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, cu efect incepand cu data de 17 martie 2023 (ultima zi de mandat fiind 16 martie 2023). Urmare a renuntarii la mandat, Daniel Turnheim va inceta sa mai detina pozitia mentionata…

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 5,93 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,76%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut de aproape doua ori in comparatie cu saptamana anterioara.

- Valoarea dividendelor platite actionarilor SNTGN Transgaz SA a depasit 4 miliarde de lei Valoarea dividendelor platite actionarilor SNTGN Transgaz SA a depasit 4 miliarde de lei. Potrivit unui comunicat al companiei, publicat pe site-ul Bursei de Valori București, capitalizarea bursiera a companiei…

- Piața asigurarilor, piața pensiilor private și piața de capital, adica cele trei piețe financiare supravegheate și reglementate de ASF, au trecut prin transformari semnificative in 2022. Fie ca ne referim la piața de capital, care are in premiera o strategie dedicata și care a experimentat multe alte…

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 9,4 miliarde de lei la capitalizare, 4,77%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 39%, in comparatie cu saptamana anterioara.

- Cu 4% a urcat Bursa de Valori Bucuresti in prima saptamana din 2023, pe fondul unor aprecieri si pe plan european, astfel ca indicele principal BET a incheiat la 12.135 de puncte, fata de 11.663 in ultima sedinta din 2022.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut aproape 4 miliarde de lei la capitalizare in perioada 26 - 30 decembrie 2022, insa in aceasta saptamana au fost doar patru sedinte de tranzactionare.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat aproape 4,4 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, insa valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut de aproape cinci ori, in comparatie cu saptamana anterioara.