Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 8,06 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3,32%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 40,8%, in comparatie cu saptamana anterioara, noteaza Agerpres. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 234,39 miliarde de lei in perioada 14 - 18 februarie 2022, de la 242,46 miliarde de lei consemnate in saptamana 7 - 11 februarie 2022.